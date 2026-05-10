Boiler valt van muur: wateroverlast in studentenwoning

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor wateroverlast in een studentenwoning aan de Reitemakersrijge in de Groningse binnenstad. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de wateroverlast kwam rond 23.45 uur binnen bij de meldkamer, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een pand met meerdere studentenkamers”, vertelt Wind. “Door nog onbekende oorzaak is daar een boiler van de muur gekomen. Hierdoor stroomde de kamer vol met water. Brandweerlieden hebben de bewoners geholpen om de watertoevoer af te sluiten.”

Hoe groot de schade in het pand is, is nog onduidelijk. Er wordt onderzocht hoe de boiler plotseling los heeft kunnen komen.