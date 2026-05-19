Biotoop en Hortus zoeken hulp bij in kaart brengen biodiversiteit: “We hopen op bijzondere waarnemingen”

De Biotoop in Haren (Foto: Bram Koster)

De Biotoop en Hortus Haren organiseren deze week de BioBlitz. In het kader van de landelijke Week van de Biodiversiteit worden bezoekers uitgenodigd om op het terrein op ontdekkingstocht te gaan en in kaart te brengen wat er qua flora en fauna leeft. Volgens Suze van der Lijke van de Biotoop hebben de eerste natuurliefhebbers hun waarnemingen inmiddels gedeeld.

Suze, hoe gaat het precies in zijn werk?

“De Week van de Biodiversiteit is een landelijk initiatief dat als doel heeft om bewustwording te creëren en mensen in hun eigen leefomgeving te betrekken bij het beschermen en versterken van de natuur. Samen met de Hortus dachten we: kunnen we daar hier niet een mooie invulling aan geven? Dat doen we deze week door mensen op onze terreinen in beeld te laten brengen welke planten, vogels, insecten en andere dieren hier allemaal leven. Met behulp van de gratis app ObsIdentify kun je heel eenvoudig soorten herkennen, fotograferen en opslaan.”

Want het terrein in Haren is momenteel ontzettend groen, hè?

“Eigenlijk zou iedereen in deze tijd van het jaar een bezoek aan ons moeten brengen. Het gebied is prachtig groen. Met de warmere temperaturen later deze week, in combinatie met de regen die nu valt, zal de natuur nog meer exploderen. Het is een lust voor het oog. Op zo’n moment zie je ook echt wat groen met je doet. Het heeft een positieve invloed op je als persoon, maar het zorgt in de zomer ook voor verkoeling. En het is hier niet alleen groen qua planten; als je goed kijkt kom je allerlei insecten tegen, maar er leven hier ook egels en je kunt zelfs reeën tegenkomen.”

Dus je installeert de app op je telefoon en vervolgens kun je op het terrein aan de slag?

“Klopt. Je installeert de app ObsIdentify op je telefoon en vervolgens ga je naar deze website. Daarna kun je er direct op uit trekken in het gebied. Je maakt foto’s van planten, dieren of insecten en die waarnemingen sla je op in de app. Alle inzendingen samen geven ons uiteindelijk een veel beter beeld van de biodiversiteit in dit gebied. Iedereen kan meedoen: van ervaren natuurliefhebbers tot gezinnen met kinderen of een schoolklas die samen de natuur wil ontdekken.”

Hopen jullie ook op waarnemingen die jullie gaan verrassen?

“Ik denk dat die kans absoluut aanwezig is. In dit gebied is er namelijk nooit eerder een officiële telling geweest. Het idee is ook om dit vaker te gaan doen. Dit is de eerste keer, maar wellicht is het goed om dit komende herfst opnieuw te doen, zodat je twee keer per jaar kunt peilen hoe de natuur zich ontwikkelt. Als ik aan mogelijke verrassingen denk, moet ik vooral aan zwammen denken. Er komen hier schimmels voor waar we best wel eens door verrast zouden kunnen worden. Of wellicht door bijzondere nachtvlinders die gespot worden, hoewel die overdag natuurlijk wel wat lastiger te vinden zijn.”

De activiteit is maandag begonnen. Zijn er al resultaten binnen?

“Jazeker, ik heb al verschillende mensen op het terrein gezien en in de app hebben we de eerste resultaten al binnen zien komen. Wat wel heel belangrijk is om te vermelden, is dat we bezoekers nadrukkelijk willen vragen om rekening te houden met de natuur. Blijf dus netjes op de paden en stap niet in de beplanting.”

Je vertelt dat dit initiatief in de toekomst een vervolg moet krijgen?

“Dat lijkt ons erg leuk. Dit is de eerste keer dat we hieraan meedoen, dus we willen deze week vooral kijken hoe er door het publiek op gereageerd wordt. Mocht dit goed ontvangen worden, dan kunnen we in de toekomst ons eigen plan trekken door bijvoorbeeld tweejaarlijks zo’n telling te organiseren. Wellicht kunnen we er dan ook een programma omheen bedenken waarbij we een bioloog of ecoloog erover laten vertellen. Omdat we nu aansluiting hebben gezocht bij de landelijke Week van de Biodiversiteit, eindigt de telling komende zaterdag. Achteraf dachten we: wat jammer, want het is komend weekend Pinksteren. Dat was eigenlijk een heel mooi weekend geweest om hierbij te betrekken. Maar dat zijn goede leerpuntjes voor een volgende editie.”