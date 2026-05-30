Binnenstad viert vandaag ‘Lutje Lokale Zaterdag’: “Klanten in het zonnetje zetten”

De binnenstad staat zaterdag 30 mei in het teken van ‘Lutje Lokale Zaterdag’. Onder het motto ‘Beleef Lokaal!’ vieren zelfstandige ondernemers feest om hun klanten te bedanken.

Het evenement, dat duurt van 10.00 tot 17.00 uur, is in 2019 ontstaan als Gronings tegengeluid van Black Friday. Geïnspireerd op het Amerikaanse ‘Small Business Saturday’ is het doel om de authentieke, kleine winkels en horecagelegenheden in de binnenstad een duwtje in de rug te geven. Volgens de organisatie zijn het immers juist deze ondernemers die met hun persoonlijke aandacht, warme service en unieke collecties de stad haar kleur en karakter geven.

Exclusieve acties

Dit jaar kent de Lutje Lokale Zaterdag een aantal bijzondere samenwerkingen. Zo trekt het evenement samen op met Forum Groningen rond de nieuwe Marilyn Monroe-expositie, die zaterdag officieel van start gaat. Bezoekers kunnen bij de deelnemende ‘Lutje Ondernemers’ profiteren van een speciale 1+1-gratisactie voor tickets voor deze tentoonstelling.

Daarnaast is er een haakje met ArtOranje, de organisatie achter de Nieuwe Kunstbeurs Groningen die op 6 en 7 juni plaatsvindt. Wie zaterdag lokaal shopt, kan bij de ondernemers gratis kindervrijkaartjes scoren voor de speciale kinderkunstparade tijdens deze beurs.

Stel je eigen route samen

Om bezoekers te helpen en te inspireren tussen de meer dan honderd deelnemende locaties, is de website van Lutje Lokaal dit jaar uitgebreid met een routeplanner. Waar men voorheen nog aan de hand van vaste thema’s op pad ging, kunnen deelnemers nu zelf een volledig persoonlijke route uitstippelen langs hun favoriete adresjes. Met de optie ‘slim sorteren’ berekent de website automatisch de meest logische wandeling. De route is vervolgens direct te openen in Google Maps of te delen met vrienden en familie.

De dag wordt zaterdag muzikaal ondersteund door 't Looporkest dat door de binnenstad trekt. Ook zullen de Lotus Ladies actief zijn: zij trekken op stelten door de straten.