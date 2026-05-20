Bijeenkomsten in Stad over huiselijk geweld en femicide

De gemeente organiseert binnenkort twee bijeenkomsten over intieme terreur en femicide, oftewel vrouwenmoord.

Twee vrouwen vertellen dan over hun eigen ervaringen met deze vorm van huiselijk geweld. Anita Wix is overlever van intieme terreur en Maaike Brunekreef vertelt erover vanuit haar rol als expert op dit gebied. Zij laten zien hoe je intieme terreur kunt herkennen en welke signalen daarbij belangrijk zijn.

Wat kun je doen als buur, vriend, familielid of collega als je je zorgen om iemand maakt? Soms zie je huiselijk geweld niet goed, terwijl er wel sprake kan zijn van een gevaarlijke relatie. En wat kun je doen als een vrouw door haar partner steeds wordt gecontroleerd. Als ze wordt gedwongen om dingen te doen die ze niet wil. Als ze bedreigd wordt, maar niets durft te zeggen tegen haar familie of vrienden. Er is dan sprake van intieme terreur. Soms kan dit zelfs leiden tot moord. Intieme terreur stopt niet vanzelf. Door erover te praten, kunnen mensen elkaar helpen en samen een verschil maken.

Belangstellenden zijn welkom op één van deze avonden:

Vrijdag 29 mei in MFC ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94, Groningen

Vrijdag 5 juni in Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, Groningen

De bijeenkomst duurt van 19:30 -21:30 uur, vanaf 19:00 uur inloop met een kopje koffie of thee.