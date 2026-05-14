Bewoners Thesinge mogen beslissen over nieuwe sport- en ontmoetingsplek

Foto: Bubble Soccer DTW / https://airballingdtx.com/bubble-soccer/

De gemeente nodigt inwoners van Thesinge uit om uit te wisselen over een nieuwe sport- en ontmoetingsplek. Volgende week woensdag om 19.00 uur vindt een bijeenkomst plaats in Dorpshuis Trefpunt in Thesinge.

Tijdens deze avond laat de gemeente verschillende ontwerpen en sfeerbeelden zien. Bewoners mogen hun oordeel daarover geven en een definitief ontwerp kiezen. Vanaf 20 mei tot en met 31 mei is online stemmen ook mogelijk.

Bewoners worden gedurende de avond ook bijgepraat over de nieuwbouwwoningen aan de Molenweg en de boerderij.