Bewolkt, maar droog weer op 5 mei

Foto: Lars Faber

Het weer blijft de komende dagen overwegend droog, maar fris. Op bevrijdingsdag is er veel bewolking met af en toe zon en temperaturen rond de 12 a 13 graden.

Door: Johan Kamphuis

Dinsdag blijft het vrijwel overal droog. Er is veel bewolking met in de loop van de dag vanuit het noorden hier en daar een opklaring en de maximumtemperatuur schommelt rond 12 of 13 graden. De noordoostenwind is matig, windkracht 3. Dinsdagnacht nacht minima rond 9 graden en het blijft droog.

Woensdag is het opnieuw overwegend bewolkt en maakt het zuiden van de provincie kans op een spatje regen. Met 13 graden blijft het aan de frisse kant. De noordoostenwind is matig, windkracht 4.

Donderdag en vrijdag wordt het enkele graden warmer en met af en toe zon blijft het droog. Tijdens het weekend keren de zomerse temperaturen mogelijk terug.