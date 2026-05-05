Bevrijdingskermis De Hoogte trekt duizend bezoekers: “Draaimolen is gratis, zweefmolen kost een euro”

Foto: Marco Hammenga

De traditionele 5 mei-kermis in de wijk De Hoogte is een groot succes geworden. Dat zegt Peter Bruinewoud van BSV De Hoogte. Volgens Bruinewoud is het vieren van de vrijheid belangrijker dan ooit en zouden werknemers daarom op deze dag standaard vrij moeten zijn.

Peter, hoe is de dag verlopen?

“Het was een groot succes. En we zijn er ook nog niet helemaal. Straks om 20.00 uur begint er een feestavond met muziek van Johan en Alex, een feestduo dat heel goed weet hoe je een feestje viert. Als je het echt hebt over de kermis en de markt, die vanochtend en vanmiddag plaatsvonden, dan is onze inschatting dat we zeker duizend mensen hebben mogen verwelkomen. Je zag ook heel mooi de versterkende factor van het Bernoulliplein. Mensen die daar waren, kwamen daarna ook even naar hier en andersom. Kortom: wij zijn dik tevreden. Het was een dag uit het boekje.”

We hebben het over een traditie die al 71 jaar plaatsvindt…

“Dat klopt. In het verleden was de kermis bij de Cortinghpoort te vinden. Door alle regels en vergunningen vindt het tegenwoordig bij de BSV plaats. Het is een oude traditie die nog altijd enorm in trek is. Gisteravond zijn we al begonnen met de voorbereidingen. De opbouw van de zweef- en draaimolen begon toen bijvoorbeeld al. Ook de frietwagen, suikerspin, satékraam en het spel eendjes vangen arriveerden toen, net als een koelaanhanger om de drankjes koud te houden. Op zo’n avond is het echt even alle hens aan dek om alles in goede banen te leiden. Je wilt dat alles perfect staat. Uiteindelijk was ik rond middernacht weer thuis.”

En vandaag is het dan Bevrijdingsdag…

“Ik was hier om 06.00 uur alweer. In de aanloop naar zo’n dag slaap ik altijd slecht. Er spoken dan allerlei gedachten door mijn hoofd: komt alles wel goed? Hebben we alles wel geregeld? Dit jaar is ons terrein iets kleiner omdat er meer groen is gekomen in de buurt. Gaat het wel passen? Ik doe dit nu al 27 jaar en andere bestuursleden zeggen weleens tegen me: ‘Maak je niet druk Peter, het komt goed.’ Maar het zit nu eenmaal in mijn aard. Ik wil dat de mensen hier vandaag een leuke dag hebben en dat alles perfect is. En was het perfect? Het was super, maar ik zie altijd verbeterpuntjes voor volgend jaar.”

Was het vanaf het begin direct druk?

“We zijn vanochtend eerst nog druk geweest met de opbouw. De kraampjes voor de markt moesten worden neergezet, de stroom moest aangelegd worden en onze nieuwe, zelfgebouwde barretjes kregen een plekje. De dag begon bewolkt en koud, maar gelukkig was het droog. Naarmate de dag vorderde, kwam steeds vaker de zon tevoorschijn. Aanvankelijk was het nog rustig; je merkt op een dag als vandaag dat veel mensen gewoon aan het werk zijn. Pas later op de dag werd het echt druk.”

Wat jullie heel belangrijk vinden is dat het betaalbaar blijft, hè?

“Dat klopt. De draaimolen is bijvoorbeeld gratis en de zweefmolen kost een euro. Een zakje chips of snoepjes kosten vijftig cent. De Hoogte is een wijk waar mensen over het algemeen geen goed gevulde portemonnee hebben, maar op deze dag willen we dat iedereen kan genieten. De eigenaar van de draaimolen biedt zijn ritjes gratis aan omdat we hem als exploitant voor deze dag afkopen. Ook elk ijsje kost vijftig cent. Of je nu een Cornetto, een waterijsje of een Magnum wilt: alles heeft dezelfde prijs. Wij kunnen het niet over ons hart verkrijgen dat een kind dat maar vijftig cent heeft alleen een waterijsje kan kiezen, terwijl het volgende kind met twee euro een Magnum koopt. We willen dat ieder kind kan kiezen wat hem of haar lekker lijkt.”

Dat is een hartverwarmende gedachte…

“Wij vinden dat een kind er geen schuld aan heeft als de ouders wat minder te besteden hebben. Dat mag je nooit op kinderen afrekenen. Als BSV kunnen we dit gelukkig dragen. We drinken met z’n allen vanavond gewoon wat extra ‘colaatjes’ om de kas van de vereniging te spekken, zodat we dit de volgende keer weer voor de kinderen uit de wijk kunnen organiseren. Dat vinden we belangrijk.”

Bij Bevrijdingsdag gaat het de laatste jaren vaak over het ‘ik’, maar in De Hoogte staat het ‘wij’ centraal?

“Ik denk dat wij deze dagen heel belangrijk vinden. Zojuist vertelde ik dat we op de avond van de Nationale Dodenherdenking alles aan het opbouwen waren. Maar zodra het richting 20.00 uur gaat, legt iedereen het werk stil en zijn we twee minuten stil. Dan praten we er ook over: dat we met z’n allen ontzettend rijk zijn dat we hier in vrijheid kunnen leven. Dat geldt ook voor vandaag, dat we Bevrijdingsdag onbezorgd kunnen vieren. Maar je hoort natuurlijk ook de geluiden dat die vrijheid onder druk staat. Mensen maken zich heus wel zorgen; elders in de wereld is er immers van alles aan de hand. In Oekraïne, in het Midden-Oosten… En hoe snel zoiets kan gaan, hè? Vorig jaar op deze dag hadden de meeste mensen de Straat van Hormuz nog niet scherp op de radar staan. Moet je zien hoe de wereld er 365 dagen later bij ligt.”

Inwoners maken zich dus wel degelijk zorgen?

“Er wordt in ieder geval over gesproken. Op een dag als vandaag is het echt niet alleen maar ‘leve de lol’. Ja, er is gezelligheid en vrolijkheid, en dat mag ook absoluut. Maar er is in onze wijk ook een sterk realisme: wat fijn dat we dit kúnnen vieren. Want het kan ook zomaar anders zijn. En ook de gedachte: stel dat je wieg niet in Groningen had gestaan maar in een oorlogs- of conflictgebied.”

Je zei het al: het werd pas in de middag drukker omdat 5 mei geen verplichte vrije dag is. Moet dat veranderen?

“Dat vind ik wel. Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers, op 5 mei vieren we de vrijheid. Vooral het woordje ‘we’ of ‘wij’ is daarin belangrijk. Ik denk dat als je mensen op 5 mei vrij geeft, er ook ruimte ontstaat om bij jezelf te rade te gaan wat vrijheid voor jou betekent en hoe je hier invulling aan wilt geven. Daar mag best tijd voor worden ingeruimd. We hebben de afgelopen jaren meer dan ooit gezien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Want wat is vrijheid eigenlijk? En wie zijn de ‘wij’ in die vrijheid? Daar mag best wel over nagedacht worden.”