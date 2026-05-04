Bevrijdingsdag live te volgen via OOG Radio

Ook voor wie niet in de gelegenheid is om zelf aanwezig te zijn bij Bevrijdingsdag, is het mogelijk om de festiviteiten in de stad te volgen. Op dinsdag doet OOG Radio uitgebreid verslag van de festiviteiten in de gemeente Groningen. Tussen 13.00 uur en 18.00 uur blijf je via de radio volledig op de hoogte van wat er in de stad gebeurt.

De uitzending wordt centraal verzorgd vanuit de studio, terwijl zes verslaggevers verspreid door de stad live verslag doen. Zo is er onder meer aandacht voor een minifestival op het Bernoulliplein en de activiteiten op het bevrijdingsfestivalterrein in het Stadspark.

Volgens radiomaker Rein de Vries is de uitzending juist bedoeld voor mensen die er niet bij kunnen zijn. “Ik denk dat het vooral leuk is voor de mensen die er om een of andere reden niet bij kunnen zijn. Sommige mensen moeten werken of zijn wellicht ziek en kunnen de deur niet uit.” Door verslag te doen van de dag kan iedereen toch meegenieten van Bevrijdingsdag.

Gedurende de middag zijn er interviews te horen met onder anderen Bert Visser, Johannes Peetsma en de Jostiband. In deze gesprekken staat de vraag centraal wat vrijheid voor hen betekent en waarom 5 mei zo’n belangrijke dag is.

Beluister de uitzending op OOG Radio, 105.5 op de kabel en 106.6 in de ether, of via de live stream op oogtv.nl