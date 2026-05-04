Bevrijdingsdag in Groningen: dit moet je weten en hier moet je zijn

Foto: Rieks Oijnhausen

Nog geen plannen voor morgen in de stad? Dit zijn een aantal plekken om naartoe te gaan en zaken om rekening mee te houden. De weersverwachting is in ieder geval gunstig: een afwisseling van zon en bewolking.

Vrijmarkt en knakworsten

Begin je dag op het Bernoulliplein in de Korrewegwijk. Voor de achttiende keer vindt daar van 10.00 tot 19.00 uur het Leutje Festival plaats. De hele dag is er feest met lokale bandjes, een vrijmarkt en verschillende creatieve workshops. Je kunt er ijsjes en broodjes knakworst halen, maar het Leutje Festival werkt ook samen met verschillende Groningse bedrijven die diverse keukens aanbieden. Uiteraard zijn er ook bier, fris en wijn verkrijgbaar.

Net als voorgaande jaren is er een podiumprogramma dat ruimte biedt aan lokaal talent. Het festival richt zich op ‘originele muziek’, maar er is ook plek voor coverbands. Enkele artiesten die optreden zijn GTown Funk, The Bad Boys en Dollhuis. Op de website staat dat het festival vooral bedoeld is voor inwoners van de Korrewegwijk en aangrenzende wijken, maar ook stadjers van verderop zijn welkom. En dat nog gratis ook.

Richting Stadspark

Met wat verborgen pareltjes van de vrijmarkt in de tas en een broodje knakworst achter de kiezen wordt het op den duur tijd om naar de plek te gaan waar het allemaal gebeurt: het Stadspark. Om 13.00 uur opent het festivalterrein. Volgens de organisatie kun je er het beste te voet, met de fiets of met het ov komen. Met de bus kun je uitstappen bij halte Verzetsstrijderslaan; daar stoppen onder meer bus 3, bus 4, bus 133 en Qliner 304/314. Kom je toch met de auto, parkeer dan op P+R Hoogkerk en pak vanaf daar de bus richting het festival. Lopend is het ongeveer 20 minuten vanaf het hoofdstation en nog iets verder vanaf het Leutje Festival.

Eenmaal binnen moet je er rekening mee houden dat drankjes in hardcups worden geserveerd. Bij je eerste drankje betaal je één consumptiemunt; die kost 3,75 euro. Lever je daarna je beker weer in, dan krijg je je volgende drankje in een nieuwe cup. Ga je naar huis, dan kun je overgebleven hardcups weer inleveren bij de bar. Daar krijg je 3 euro per hardcup voor terug.

Muziek

Voor veel bezoekers staat de muziek centraal, en het programma begint al vroeg. Om 13.30 uur opent Isabel Usher de Sena Performers Stage. De zangeres werd geboren in Noordoost-Engeland en groeide op in Assen. Ze stond eerder op Eurosonic Noorderslag en maakt muziek met invloeden uit pop, hiphop en house. In 2025 ging ze op tour met haar eerste clubtour Meisje van het Noorden.

Om 15.30 uur staat Douwe Bob op het hoofdpodium, gevolgd door Sophie Straat. Daarna vindt op de mainstage het 5 mei-moment plaats, dat in het Stadspark een lokale invulling krijgt. Het nummer Alles Goud van Iwan Esajas en Jeroen Russchen wordt dan gespeeld. Met dit lied wonnen zij namens onze provincie het Regio Songfestival 2025.

Later op de avond, om 21.30 uur, staat de Jostiband samen met Maan en Reinier Zonneveld op het hoofdpodium. Sef sluit de avond daar af. Meer informatie en de line up vindt je op de website van het Bevrijdingsfestival.