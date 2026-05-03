Bestuurder bezorgscooter onderuit in De Wijert

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Van Lenneplaan in de wijk De Wijert is de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. “Bij het ongeluk zijn geen andere voertuigen betrokken”, vertelt Ten Cate. “Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder van een bezorgscooter in de straat onderuit gegaan. De persoon raakte hierbij gewond.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.