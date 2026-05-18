Besluit over sloop of renovatie kabouterhuisjes valt in juni

Naar verwachting wordt volgende maand een besluit genomen over de toekomst van de zogeheten kabouterhuisjes in de wijk de Hoogte. Dat laat een bewoner weten.

Woningcoöperatie de Huismeesters wilde de achttien woningen op de hoek van de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan slopen en vervangen door tien eengezinswoningen en acht kleinere huisjes.

De bewoners willen renovatie van hun karakteristieke huizen, omdat zij vinden dat ze een hechte gemeenschap zijn. Bovendien vrezen zij dat er veel groen verloren gaat als er nieuwbouw komt. De bewoners kregen steun van de erfgoedverenigingen Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap. Die wijzen erop dat de woningen een grote cultuurhistorische waarde hebben.

De Huismeester vindt het opknappen van de kabouterhuisjes geen goed idee. Dit vanwege de technische staat, de indeling van de huizen en de kosten van de renovatie.

Maar vanwege het protest van de bewoners zijn de sloopplannen in oktober vorig jaar voorlopig van tafel gegaan. De afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken geweest met de gemeente, de Huismeesters en de bewoners. De knoop wordt dus waarschijnlijk in juni doorgehakt.