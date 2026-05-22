Beslissingen in laatste competitieronde amateurvoetbal live te horen in OOG Sport

Foto: Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

De laatste reguliere competitieronde staat komend weekeinde op het programma. Voor diverse clubs staat er nog van alles op het programma. OOG Sport is zaterdagmiddag bij maar liefst vijf wedstrijden aanwezig.

Eerste klasse: ON heeft punt nodig

In de eerste klasse H heeft Oranje Nassau zaterdagavond normaal gesproken aan een punt voldoende om zich rechtstreeks te handhaven. Alleen een grote overwinning van FC Surhuisterveen op Velocitas kan nog roet in het eten gooien.

Maar Velocitas staat tweede in 1H en voor de Groningers is er alles aan gelegen om die plek te behouden. Want dan is FC Winterswijk, een middenmoter uit de eerste klasse G, woensdag in de Achterhoek de eerste tegenstander in de nacompetitie. Zaterdag is de return.

Be Quick 1887 kan bij puntverlies van Velocitas nog een plek stijgen, maar staat nu derde en als dat zo blijft is de nummer 14 uit de vierde divisie D de opponent in de nacompetitie. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk DETO of Hoogland. De nummer drie van 1H speelt woensdag eerst thuis

Be Quick speelt zaterdag thuis tegen Drachtster Boys. Velocitas en Be Quick maken uit wie tweede of derde wordt in 1H. Velocitas heeft de beste papieren, vanwege het veel betere doelsaldo. De wedstrijden in 1H worden allemaal om 18.00 uur gespeld.

Gorecht

In 2J zaterdag kan Gorecht zaterdagmiddag beslag leggen op de laatste periode. Gorecht moet winnen van FC Zuidlaren om het al uitgespeelde Grijpskerk te passeren en vierde te worden. Noordscheschut zou alleen in theorie het feestje van Gorecht nog kunnen verpesten.

The Knickerbockers

In 3R zaterdag heeft The Knickerbockers thuis tegen Corenos nog kans op de laatste periode. TKB heeft dat niet in eigen hand. De studenten moeten winnen en NEC Delfzijl moet punten laten liggen tegen Be Quick, dat ook nog een kleine kans heeft op de derde periode.

Drie titelkandidaten in 5F

In 5F is de ontknoping bijzonder. Amicitia VMC is thuis op sportpark Coendersborg bij winst op Gruno kampioen. Op het veld letterlijk er naast speelt concurrent Nieuw Roden tegen Blauw Geel’15. Mochten Amicitia en Nieuw Roden niet winnen dan kan ook nog Haren met de titel aan de haal gaan. Haren speelt uit bij DIO Groningen.

Forward

Op Pinkstermaandag heeft Forward in 2H zondag de laatste periodetitel voor het grijpen. Winst op concurrent Oldeholtpade is voldoende. Bij elk ander resultaat kan LSC 1890 de lachende derde zijn.

Vijf wedstrijden live

OOG Sport is zaterdag live aanwezig bij alle wedstrijden waar het er nog echt om gaat: Gorecht – FC Zuidlaren, The Knickerbockers – Corenos, Amicitia VMC – Gruno, Blauw Geel ’15 – Nieuw Roden en DIO Groningen – Haren.

Drs Vijfje en FC Groningen

Daarnaast kan Drs. Vijfje vrijdagavond (vanavond) landskampioen bij de vrouwen worden bij het zaalvoetbal. Reactie zijn uiteraard te horen in OOG Sport.

Ook zijn er interviews met trainer Dick Lukkien en spelers van FC Groningen over de verloren play-offwedstrijd voor Europees voetbal tegen Ajax.

OOG Sport is zaterdag te beluisteren van 14.00 tot 17.00 uur.