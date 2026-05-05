Ben en Frits vertrekken op Bevrijdingsdag naar Oekraïne op de racefiets

Net buiten het festivalterrein in het Stadspark staan Ben en Frits uit de stad klaar om op de racefiets naar Oekraïne te vertrekken. De twee vrienden willen met deze actie geld inzamelen voor de wederopbouw van het dorp Moshchun.

“De afstand is 1900 kilometer”, zegt Ben Mulder (27). De twee mannen willen in twee weken arriveren in Oekraïne. Dat komt neer op zo’n 150 kilometer per dag.

Frits de Wrede (29): “We willen op een symbolische manier het geld daarheen brengen. Het is net als een estafetteactie van vroeger.”

Ben is eerder naar Oekraïne gegaan om opbouwwerk te doen. Het dorp Moshchun, ten noorden van Kyiv, raakte zwaar beschadigd tijdens de Russische invasie. Meer dan 85 procent van de huizen is nu onbewoonbaar.

Herstel van Moshchun

Met de actie willen Frits en Ben werken aan het herstel van het dorp. Ze willen bijdragen aan de bouw van een centrum waar omwonenden terecht kunnen voor traumaverwerking. Ook moet het een plek worden waar kinderen veilig kunnen spelen en dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

“Er is al €15.000 opgehaald voor dit centrum via de Nederlandse stichting Hope4Ukraine”, zegt Frits. “Als wij helpen om nog eens €7.000 op weten te halen, wordt dit bedrag via de organisatie Wilde Ganzen verdubbeld naar €45.000.”

Frits en Ben kunnen giften ontvangen via Gofundme. Ook zijn ze te volgen via de app Polarsteps met de naam: Benen voor stenen.