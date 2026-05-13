Belangrijke volgende stap in afronding verbouw Hoofdstation

Op 28 juni is het nieuwe busstation gereed aan de zuidkant van het Hoofdstation. Iedereen die vanaf het station de bus wil nemen of wil uitstappen zal dat hier voortaan doen.

Met de ingebruikname op 28 juni is er weer een nieuwe fase afgerond van de ingrijpende modernisering van het Hoofdstation. Het nieuwe busstation vormt straks één geheel met het eerder gereedgekomen treinstation en is net als de perrons van de trein te bereiken via de vorig jaar gereedgekomen ondergrondse treinpassage.

De bussen komen en gaan richting de Stationsweg via een nieuwe bustunnel die onder de sporen door is gegraven. Bussen bereiken straks het station ook via de Brailleweg, het Emmaviaduct of de busbaan richting Hoogkerk.