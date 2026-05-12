Bekerfinale in Esserbergstadion gaat niet door vanwege sterfgeval bij FC Surhuisterveen

Foto Andor Heij. Esserbergstadion Be Quick 1887

De finale van de noordelijke districtsbeker tussen HZVV en FC Surhuisterveen, die woensdag (vanavond) in het Esserbergstadion van Be Quick 1887 gespeeld zou worden gaat niet door.

FC Surhuisterveen heeft alle activiteiten afgelast vanwege het plotselinge overlijden van bestuurslid en oud eerste elftalspeler Joost Nieuwenhuis. Hij is de vader van Lukas Nieuwenhuis, die momenteel in het eerste elftal van de Friezen speelt.

Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wel gespeeld wordt. De Esserberg blijft vooralsnog de locatie voor de bekerfinale.