Beijumse Torteltuin omgedoopt tot luistertuin

Aan de Hylkemaheerd in Beijum is de Torteltuin omgetoverd tot een luisterspel. Met een telefoon kan er geluisterd worden naar verhalen over de mol, de snuitkever, de bij en andere beesten. De feestelijke opening wordt gedaan door oud-stadsecoloog Jan Doevendans.

De Torteltuin is een initiatief van bewoners. Tijdens de pandemie las Tanja Willems Puk van de Petteflet voor aan de buurtkinderen. Midden in de speeltuin luisterende kinderen aandachtig naar Willems. “Toen kregen we het idee om onze eigen Torteltuin te maken voor alle dieren in de speeltuin,” legt Willems uit.

Doevendans onthult de paaltjes met verhaaltjes. Deze paaltjes staan op kleine plekken in de tuin waar je even stil kunt staan en kan luisteren naar de stem van de Torteltuin. Na het scannen van een QR-code klinken er verhalen of liedjes ingesproken door bewoners.

De Torteltuin is uitgegroeid tot een ware een pluk- en buurttuin waarin de wijk samenkomt. Ook tijdens de opening. Er is genoeg te eten voor heel de wijk, een buurtbewoner tokkelt vrolijk los op zijn gitaar en anderen zijn druk aan het kletsen.

In de tuin zijn bijen druk bezig met het bestuiven van de vele planten. Colaplanten, prikneus en rozemarijn, het staat er allemaal. Doevendans zijn hart gaat sneller kloppen van de biodiversiteit, “Hier word ik wel heel blij van, ja,” zegt de ecoloog.