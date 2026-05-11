Beijum opgefleurd door graffiti van basisschoolleerlingen

Leerlingen van groep 8 van basisschool IKC Dom Helder Camara gingen maandagochtend aan de slag met graffiti op grote platen, die straks een plekje krijgen op Plein Oost in Beijum.

Stichting Move organiseerde de dag vanuit het project ‘Move je Buurt’. Tijdens dit project worden leerling gestimuleerd om iets bij te dragen aan hun wijk en hun talenten te ontwikkelen.

Onder begeleiding van kunstdocent Elroy Gramsbergen waren de kinderen bezig met kunstwerken over Groningen. De Martinitoren, de eierbal en FC Groningen kwamen daarbij nadrukkelijk naar voren. De kunstwerken worden na afronding opgehangen op Plein Oost, waar buurtbewoners ze dagelijks kunnen bewonderen.