Beeld onthuld ter ere van 100-jarige bestaan Stadspark

Ter ere van het 100-jarige bestaan van het Stadspark is dinsdag het beeld van aartsengel Michael die de draak verslaat onthuld. Het beeld staat bij het stadspaviljoen en is gerenoveerd en een stuk naar voren geplaatst.

Vanaf het begin van de Concourslaan liepen genodigden afgelopen dinsdag door het Stadspark richting het paviljoen, waar wethouder Mirjam Wijnja het beeld zou onthullen. De wandeling vond plaats onder leiding van parkgids Harry Holsteijn, die van alles wist te vertellen over het Stadspark. De komende maanden zijn er verschillende activiteiten in het Stadspark, ter ere van het 100-jarige bestaan.