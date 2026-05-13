Be Quick 1887 versterkt zich met oud-prof Matias Jones

Eersteklasser Be Quick 1887 heeft zich voor volgend seizoen versterkt met oud-prof Matias Jones.

De 34-jarige middenvelder speelde in het verleden voor FC Groningen, FC Emmen en Cambuur Leeuwarden. Daarnaast was hij actief voor diverse clubs uit Zuid Amerika, zoals CA River Plate uit zijn geboorteplaats Montevideo in Uruguay.

In 2022 keerde Jones terug naar Nederland en sloot zich aan bij HHC Hardenberg uit de tweede divisie. Afgelopen seizoen was hij actief bij derde divisionist Hoogeveen.

Naast spelen bij Be Quick gaat hij een jeugdteam van de Groningers trainen.