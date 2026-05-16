Be Quick 1887 en Velocitas 1897 helpen titelkans om zeep, nederlaag PKC’83

Foto Andor Heij. Velocitas - Be Quick in mistige omstandigheden

Be Quick 1887 en Velocitas hebben hun kansen op de titel in de eerste klasse H zaterdagavond om zeep geholpen. Doordat de Groninger clubs punten verspeelden is LAC Frisia uit Leeuwarden kampioen en promoveert naar de vierde divisie.

Be Quick 1887

Be Quick 1887 wist eigenlijk niet meer wat verliezen is, want de Groningers wonnen de laatste zeven wedstrijden op rij. Maar uit tegen subtopper ASV Dronten had Be Quick een complete offday. Het werd maar liefst 5-0 voor Dronten.

Dymairo Braams was voor rust de grote kwelgeest voor de Groningers door drie keer te scoren. Yordi Schols deed dat na de pauze twee keer. Door de nederlaag groeide de achterstand op LAC Frisia met nog één speelronde te gaan naar een onoverbrugbare vier punten.

Velocitas 1897

Datzelfde geldt voor Velocitas 1897 dat in en tegen Buitenpost met 1-1 gelijkspeelde. Velocitas kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong toen Noa Blaauw na een hoekschop doel trof. Velocitas had het daarna voor de pauze erg lastig tegen de Friezen.

In de 49e minuut kwam Buitenpost via een vrije trap van Willem de Boer op gelijke hoogte. Beide ploegen kregen daarna kansen op de winst, maar een doelpunt viel niet meer.

Bovenin beslist

Koploper LAC Frisia 1883 deed wel wat het moest doen. In Winschoten werd met 5-2 gewonnen van WVV.

Velocitas is nu tweede en Be Quick derde in 1H. Beide ploegen waren al zeker van nacompetitie voor promotie. Broekster Boys schaarde zich daar als derde en laatste club bij. Daarmee is bovenin 1H alles beslist.

PKC’83

In de vierde divisie D verloor het al gedegradeerde PKC’83 in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen met 4-1 van d’Olde Veste ’54. Jivan Vroom scoorde voor PKC.