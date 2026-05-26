Babs Gons is komend collegejaar de gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen

Schrijver, dichter en spokenword-artiest Babs Gons is vanaf september de opvolger van Joost Oomen als gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Vanaf november gaat Gons twee openbare lesprogramma’s en een zestal werkcolleges verzorgen aan de universiteit. Daarin staat ‘de betekenis van authenticiteit en originaliteit en de kracht van poëzie’ centraal, zo stelt de RUG.

Babs Gons is schrijver, dichter en spokenword-artiest. In 2021 debuteerde zij met de bundel Doe het toch maar. Van 2023 tot 2025 was Gons Dichter der Nederlanden en in 2024 won ze de Gouden Ganzenveer.

Het gastschrijverschap aan de Rijksuniversiteit Groningen bestaat sinds 1986. De gastschrijver verzorgt openbare lezingen en werkcolleges. Sinds 2023 is het programma uitgebreid met een schrijfcursus en schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren in het noorden van het land.