Arrestatieteam houdt Stadjer (24) aan na melding over vuurwapen bij Martini Ziekenhuis (update)

Een arrestatieteam heeft vrijdag een 24-jarige man aangehouden in Stad, nadat de verdachte meerdere doodsbedreigingen uitte tegen verschillende instanties en personen. De man zou onder meer hebben gedreigd met een wapen naar het Martini Ziekenhuis te gaan.

De aanhouding vond plaats op last van de Groningse recherche. Ook agenten van de drie basisteams hielpen mee bij de aanhouding, waarbij de verdachte van straat werd geplukt. Na de aanhouding brachten agenten de verdachte naar het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat. Het politieonderzoek naar de verdachte loopt nog.

Volgens stadsblog Sikkom begon de klopjacht vrijdagochtend, nadat er een melding binnenkwam over de verdachte man. Hij zou met een vuurwapen onderweg zijn geweest naar het Martini Ziekenhuis, nadat hij er donderdagnacht door de politie werd weggestuurd. De zoektocht naar de verdachte zou ’s middags zijn vervolgd bij Hoogkerk, waar met onder andere een politiehelikopter naar de man werd uitgekeken.