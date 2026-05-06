Arjen Robben doet volgend jaar ‘stapje omhoog’ en wordt trainer van FC onder-19

Foto via FC Groningen

Arjen Robben verruilt volgend seizoen het trainerschap van de onder-14-ploeg van FC Groningen voor het onder-19-team. Daarmee volgt hij zijn zoon Luka, die inmiddels ook in dit team speelt.

Dat liet Robben woensdagavond weten aan Ziggo Sport tijdens een interview voorafgaand aan de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain.

De voormalige top-rechtsbuiten is nu nog trainer van de Onder-14 van FC Groningen. Op de vraag of Robben zelf het trainerschap van een profploeg ambieert, stelt Robben duidelijk dat dat nog niet het geval is. Maar Robben laat wel weten volgend seizoen een stap te zetten in zijn ‘kleine ontwikkelingstocht’. “Ik ga volgend seizoen naar de Onder 19, een stapje omhoog. Dus dan wordt het wel wat serieuzer. Maar ik ben vooral aan het ontdekken. Waar het gaat eindigen, weet ik niet. Ik wil vooral een beetje flexibel blijven en tijd hebben voor andere dingen.”

Robben doet het dus nog relatief rustig aan met het trainerschap: “Ik heb veel tijd voor het gezin en de familie. We zijn hier (in München) een jaar bewust blijven wonen om te genieten van de omgeving. Dat is ook wel een beetje mijn motto geweest in de afgelopen jaren: tijd inhalen die je gemist hebt. Vooral niet te veel echte verplichtingen. Maar langzamerhand begint het toch wel een beetje te branden.”