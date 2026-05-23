Amicitia VMC kampioen, Knickerbockers grijpt naast play offs

Amicitia werd kampioen tegen Gruno (foto Martijn Minnema)

In de vijfde klasse E werd Amicitia VMC kampioen, Haren speelt nacompetitie. Voor derde klasser The Knickerbockers zit het seizoen er op, de kleine kans op play offs voor promotie is verkeken. Groen Geel bleef in 3R ongeslagen.

The Knickerbockers waren afhankelijk van het resultaat van NEC Delfzijl bij het bereiken van een promotie toetje, maar de Delfzijlsters maakten geen fout, ze wonnen met 4-1 van de zaterdagafdeling van Be Quick 1887. Daardoor leverde de 3-0 zege van TKB op Corenos niets meer op dan een verdienstelijke vijfde plek in 3R.

Twee clubs uit de gemeente Groningen degradeerden uit deze klasse. VV Groningen won slechts 1 wedstrijd en eindigde stijf onderaan, ook Omlandia is komend seizoen vierde klasser. Op de laatste speeldag verloor VVG met 2-5 van DVC Appingedam, Omlandia ging bij Veendam 1894 met 5-1 onderuit.

Groen Geel was al kampioen en behield bij Loppersum dankzij een late treffer de ongeslagen status middels een 1-1 gelijkspel. Helpman eindigde met een 1-5 thuisnederlaag tegen nummer 11 CEC en is zevende geworden. Be Quick 1887 werd achtste, het verloor zijn laatste wedstrijd met 4-1 bij NEC Delfzijl.

De vierde klassers waren vorige week al klaar wat de competitie betreft. Lycurgus speelt nacompetitie voor promotie.

In de vijfde klasse stond de titel op het spel met nog drie gegadigden. Maar omdat koploper Amicitia VMC vrij vlot afstand nam van Gruno was de spanning er vlot af.

Na acht minuten opende Marnic Naaktgeboren de score voor Amicitia. Hij werd diep gestuurd, trok diagonaal naar binnen en ramde de bal alleen voor de keeper hard in de bovenhoek. Een minuut later kreeg dezelfde speler nog een megakans, maar die werd niet benut.

Na iets meer dan een kwartier was het wel raak, Cees Diijkstra tikte in de 16’ minuut van dichtbij een voorzet binnen. Op het half uur was de klus wel zo’n beetje definitief geklaard, Xander Clemens schoot bij een 3 tegen 1 eerst nog loeihard tegen de paal maar kreeg een herkansing die hij wel benutte, 3-0.

Gruno stond verdedigend niet bepaald goed, vrijwel elke diepe bal leverde een grote kans voor Amicitia op. Gruno mocht de handjes dichtknijpen dat de schade beperkt bleef want als Amicitia wat scherper was geweest had het bij rust ook zomaar 8 of 9-0 kunnen staan. Het bleef bij 4-0, Cees Dijkstra volleyde de bal uit een hoekschop fraai binnen, 4-0 in de 42’ minuut. Kort voor rust scoot Marnic Naaktgeboren nog een penalty over.

In de tweede helft wist Amicitia er nog eentje bij te maken, Kevin Mbuya bracht kort voor tijd de eindstand op 5-0.

Een veld verderop hoopte Nieuw Roden op puntverlies van Amicitia zodat het de titel tegen Blauw Geel kon pakken. Nieuw Roden won met 2-1 waardoor Blauw Geel van alle clubs in de gemeente Groningen het laagst is geëindigd, voorlaatst in de vijfde klasse. De zaterdagafdeling van GRC stopt omdat het vlaggenschip van GRC van zondag naar zaterdag gaat. De laatste wedstrijd werd met 2-1 gewonnen waardoor GRC in de stand over Blauw Geel heen gaat.

Haren verloor met 4-3 bij DIO, maar speelt wel nacompetitie om promotie. De Harenaars konden nog kampioen worden als zowel Amicitia als Nieuw Roden verloren.