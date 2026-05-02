Amateurvoetbal: Nederlaag Gorecht heeft ook vervelende gevolgen voor GVAV

Vanwege de meivakantie werden er dit weekeinde alleen maar inhaalwedstrijden gespeeld. Namens de gemeente Groningen kwam alleen Gorecht in actie. De ploeg uit Haren verloor zaterdag in de tweede klasse J.

In en tegen Roden werd het 1-0 voor de Drenten. Rick Renkema was vlak voor rust met een kopbal het goudhaantje namens Roden. Gorecht had in het eerste bedrijf al de nodige kansen gekregen en probeerde het na de pauze met veel aanvallende wissels. De defensie van Roden bleef echter overeind. Gorecht blijft vijfde en heeft de vierde plek, die mogelijk recht geeft op nacompetitie voor promotie, toch nog steeds in het vizier.

De overwinning van Roden, dat tiende staat, heeft ook gevolgen voor de positie van GVAV. Die is er slechter op geworden. GVAV kan alleen in theorie nog de veilige tiende plaats bereiken. Nacompetitie voor handhaving wordt in de laatste drie wedstrijden ook nog een moeilijk verhaal voor GVAV.