Amateurvoetbal: Nederlaag Forward, Engelbert pakt puntje

Vanwege de meivakantie kwamen zondag slechts twee ploegen uit de gemeente Groningen in actie. Forward verloor en Engelbert sprokkelde een punt.

In de tweede klasse H ging Forward in en tegen Peize met 2-0 onderuit. De doelpunten werden keurig over beide helften verdeeld. Ondanks de nederlaag blijft Forward zicht houden op nacompetitie voor promotie. Forward is vierde, Peize steeg naar de vijfde plaats.

In de vierde klasse B lukte het Engelbert niet om de hekkensluiter te verslaan. In en tegen Bareveld werd het 2-2. Roemer van den Akker en Sem Linnewiel scoorden voor Engelbert, dat voorlaatste staat in 4B.