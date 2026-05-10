Amateurvoetbal: Forward verspeelt onnodig punten, SC Stadspark op kampioenskoers, Groen Geel wacht af

Foto: Andor Heij. Forward - Valthermond.

Forward liet in de strijd om nacompetitie voor promotie in de tweede klassse H zondag onnodig twee dure punten liggen. Stadspark nam een klasse lager de koppositie over en kan volgende week kampioen worden.

Tweede klasse

Forward speelde zondagmiddag op sportpark Zernike met 2-2 gelijk tegen Valthermond. De wedstrijd in hoog tempo ging voor rust gelijk op, maar Valthermond was iets gevaarlijker. Na 21 minuten werd een voorzet van de gasten door iedereen gemist, behalve door Valthermond aanvoerder Dion van der Laan: 0-1.

Na rust ging het veel sterkere Forward uit alle macht op zoek naar de gelijkmaker. Dennis van der Meij was dichtbij, maar zijn schot ging voorlangs. Na 66 minuten was Van der Meij wel succesvol toen hij een voorzet van Niels van den Brink van dichtbij binnen tikte: 1-1.

Vier minuten later stond Valthermond weer voor toen Van der Laan de bal van afstand schitterend in de kruising joeg: 1-2. Dat was tegen alle verhoudingen op het veld in. Forward deed er meteen een schepje bovenop en Merijn van Vilsteren, Otto Bramer en Hugo Potma kregen grote kansen.

Toch kregen de studenten in de laatste minuut het punt waar ze minimaal recht op hadden. Teun Suyver joeg de bal vanaf zowat de zijlijn snoeihard en zeer fraai en de verre hoek: 2-2.

Met nog twee speelrondes te gaan blijft Forward vierde in 2H. In de periode staan de studenten derde. Als dat zo blijft is dat aan het einde van de rit voldoende voor nacompetitie voor promotie.

Derde klasse

In 3N kreeg SC Stadspark de koppositie in de schoot geworden. Stadspark won bij MOVV met 3-1. Sellingen speelde met 1-1 gelijk tegen Heiligerlee. Stadspark en Sellingen hebben beide 50 punten, maar het doelsaldo van Stadspark is vijf punten beter. Stadspark speelt de kampioenswedstrijd volgende week thuis tegen middenmoter Heiligerlee.

Groninger Boys verloor in dezelfde klasse met 3-2 van Noordster. Groninger Boys speelt nergens meer om.

Lagere klassen

Engelbert kan nacompetitie tegen degradatie in de vierde klasse B alleen nog in theorie ontlopen. Engelbert verloor met 2-1 van Zevenhuizen en zag beide concurrenten de volle buit pakken. Engelbert staat elfde en voorlaatste.

Groen Geel moet afwachten

Groen Geel (zondag) mag in 5C weer hopen op de titel. Groen Geel won met 3-1 bij Alteveer. Niels Vandersmissen scoorde twee keer. Farmsum had al kampioen kunnen werden, maar blijkbaar was de stress te groot, want laagvlieger Wedde won in Farmsum met 1-0.

Groen Geel is weer koploper, maar is uitgespeeld en moet hopen dat Farmsum volgende week weer struikelt bij de nummer vier Woltersum, dat dit weekeinde vrij was. Bij een remise of nederlaag van Farmsum gaat de titel naar Groen Geel.

– later meer –