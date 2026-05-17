Amateurvoetbal: Forward dicht bij nacompetitie, pak slaag Groninger Boys, geen titel Groen Geel

Foto: Andor Heij. Forward - Valthermond.

Forward won in de tweede klasse H de subtopper, Groninger Boys kreeg een klasse lager een flinke oorwassing en Groen Geel (zondag)zag het kampioenschap aan zich voorbij gaan.

Forward won de uitwedstrijd tegen Rolder Boys, de nummer drie in 2H, met 3-0. Forward staat daarmee op de vierde plaats die recht geef op nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. Volgende week maandag (Tweede Pinksterdag) ontvangt Forward in de laatste ronde Oldeholtpade. De Friezen hebben drie punten minder, maar een beter doelsaldo. LSC 1890 maakt ook nog kans op de periodetitel als Forward punten verspeelt.

In de derde klasse N werd SC Stadspark op de laatste speeldag kampioen. Het verslag staat hier.

Groninger Boys kreeg een verschrikkelijk pak slag van Gieten dat nog een kleine titelkans had. Op West End werd het maar liefst 11-1 voor de Drenten. Groninger Boys eindigde als achtste in 3N.

In de vierde klasse B waren er veel doelpunten bij Engelbert SPW. Het werd 5-5. Engelbert eindige als voorlaatste en moet nacompetitie tegen degradatie spelen.

In de vijfde klasse C was Groen Geel (zondag) al uitgespeeld, maar kon kampioen worden als Farmsun niet van Woltersum zou winnen. Dat gebeurde in Woltersum wel: 4-2. Woltersum miste daardoor op doelsaldo deelname aan de nacompetitie voor promotie. Geen dubbel feest dus bij Groen Geel, want de zaterdagafdeling was al kampioen. De zondagtak speelt wel nacompetitie voor een plek in de vierde klasse.