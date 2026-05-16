Amateurvoetbal: Degradatie GVAV, monsterscore Gorecht, Haren verziekt feestje Amicitia VMC

In de tweede klasse J degradeerde GVAV zaterdagmiddag en maakt Gorecht nog kans op nacompetitie voor promotie. In 5F verziekte Haren het kampioensfeest van Amicitia VMC.

Tweede klasse

Gorecht kwam de laatste weken zeer moeizaam tot scoren, maar won zaterdagmiddag in Emmen met maar liefst 7-0 van middenmoter Drenthina. Robin Zuidema was met drie doelpunten voor de pauze en één er na flink op schot. Bob Poorta maakte er twee en Drenthina mikte een keer in het eigen doel. Gorecht maakt nog kans op de vierde plaats en mogelijk nacompetitie voor promotie. Dan moet er volgende week in ieder geval in Haren gewonnen worden van laagvlieger FC Zuidlaren.

GVAV moest thuis winnen van Marum om nog kans te houden om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Dat lukte niet, want Marum won met 2-1. GVAV werd laatste in 2J en speelt volgend seizoen in de derde klasse. De jonge ploeg van scheidend trainer Anne Semplonius hoopte een rol van betekenis te spelen, maar dat zat er nooit in. Pas in de zesde wedstrijd werden de eerste punten gepakt. Opvallend was wel het 0-0 gelijkespel tegen de latere kampioen Achilles 1894. GVAV verzamelde seizoen tot nu toe slechts 13 punten.

Derde klasse

Kampioen Groen Geel rekende simpel af met degradant VV Groningen. Het werd maar liefst 11-0.

The Knickerbockers hield de hoop op een periodetitel levend. In Ten Boer werd het gedegradeerde Omlandia met 6-1 verslagen. De studenten spelen volgende week thuis tegen Corenos, maar hebben het behalen van een periodetitel niet in eigen hand. NEC Delfzijl en/of Veendam 1894 moeten punten morsen.

Helpman verloor met 2-0 in en tegen Wildervank. De gastheren waren sterker en ook moest Helpman een groot deel van de tweede helft met tien man verder na een rode kaart voor Melten Buursma. Helpman heeft in de laatste wedstrijd niks meer te winnen of te verliezen.

Be Quick 1887 (zaterdag) speelde zich definitief veilig door een 1-0 thuiszege op Loppersum. Be Quick maakt zelfs nog een minieme kans op de derde periodetitel.

Vierde klasse

In 4E werd FC Lewenborg op de laatste speeldag kampioen en is gepromoveerd naar de derde klasse.

HFC’15 pakte de vervangende periodetitel door een 3-1 winst bij De Heracliden. Rick van Lent scoorde twee keer. Lycurgus en SIOS pakten de andere twee periodetitels en spelen daarmee nog het toetje voor promotie.

Mamio en Oosterparkers speelden zich veilig. Oosterparkers won met 2-0 bij Middelstum. Mamio won met 4-0 de uitwedstrijd tegen Noordwolde. Noordwolde degradeerde in deze klasse. De Fivel en de Heracliden spelen nacompetoitie tegen degradatie.

In 4F verloor Glimmen in de laatste wedstrijd van het seizoen met 4-0 van Bargeres. Glimmen eindigde voorlaatste en moet nacompetitie tegen degradatie spelen.

Vijfde klasse: Nog geen titel Amicitia VMC

In 5F wist Amicitia VMC op de voorlaatste speeldag de titel niet te grijpen. De ploeg had last van kampioensstress. Haren won thuis de topper met 5-1. Teun Schilder zette Amicitia op voorsprong. Nog voor de pauze maakte Finn Blom de gelijkmaker. Via twee keer Marniek Berends,Tijn Stroes en Ivar Smit liep Haren uit naar een hoge score.

Daarmee kwam Haren op twee punten van Amicitia en heeft nog een kleine kans op het kampioenschap. Nieuw Roden staat in deze klasse tweede op een punt van Amicitia. Amicitia heeft het nog steeds in eigen hand en bij winst op Gruno volgende week is de titel alsnog binnen.