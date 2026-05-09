Albert Heijn Hoogkerk vangt bot bij hoogste rechter: geen vroege zondagopening

De Albert Heijn aan de Zuiderweg in Hoogkerk mag op zondag niet eerder open. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald. De uitspraak heeft gevolgen voor supermarkten door het hele land. De eigenaar van de winkel probeerde via Europese regels de zondagrust te doorbreken, maar de rechter stak daar een stokje voor.

De supermarkt opent op zondag nu om 12.00 uur de deuren, de tijd die de gemeente Groningen hanteert. Albert Heijn wilde graag al om 08.00 uur klanten kunnen ontvangen. Volgens de uitbater is het beperken van de openingstijden een verboden “kwantitatieve beperking” (een beperking van de omvang van de handel, red.) die in strijd is met Europese regels.

Geen beperking van vierkante meters

De supermarkt voerde bij de rechter aan dat het verbod om ’s ochtends open te gaan, eigenlijk een beperking is van de winkelruimte. Ze wezen daarbij naar ondernemers die wél open mogen, zoals bakkers. “Er wordt een willekeurig onderscheid gemaakt binnen de detailhandel,” stelde de supermarkt. Daarbij wordt er gesproken over een marktverstorend effect “omdat bepaalde andere branches daardoor een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van de supermarkt.” Dit zou zorgen voor oneerlijke concurrentie, omdat andere winkels hierdoor een voordeel hebben.

De hoogste rechter gaat daar niet in mee. In de uitspraak is het College helder: het verbod om op zondagochtend dicht te zijn, telt niet als zo’n verboden beperking. Volgens de rechter is daar pas sprake van als er bijvoorbeeld een maximum aantal winkels in een wijk mag zijn. Dat een winkel een paar uur dicht moet blijven, valt daar niet onder.

Geen basis voor ontheffing

De gemeente Groningen had het verzoek eerder al afgewezen. De lokale regels bieden simpelweg geen ruimte om een uitzondering (ontheffing) te maken voor de supermarkt. De rechter bevestigt nu dat die regels gewoon kloppen. “Het college heeft het verzoek terecht afgewezen”, aldus de rechter.

Landelijke impact

De zaak in Hoogkerk stond niet op zichzelf. In totaal probeerden zeven supermarkten uit verschillende gemeentes via de rechter ruimere openingstijden af te dwingen, waaronder ook de Albert Heijn in Zuidhorn in de gemeente Westerkwartier. Al deze verzoeken zijn nu in één keer van tafel geveegd.

Voor de winkels in Hoogkerk en Zuidhorn blijven de huidige tijden gelden. In Groningen mag de supermarkt op zondag pas om 12.00 uur open; in Zuidhorn gelden soortgelijke tijden. De eigenaar van de winkels heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de uitspraak.