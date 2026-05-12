Agenten halen persoon uit brandende auto

Agenten hebben bij de autobrand aan de S.O.J. Palmelaan in de wijk Hoornse Meer in de nacht van maandag op dinsdag een persoon uit het brandende voertuig gehaald. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt door middel van een bericht van de politie op sociale media.

De melding van de autobrand kwam rond 00.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Wij kregen een melding van een inbraak in een auto waarbij er vermeld werd dat de persoon in de auto zou zitten”, schrijft de politie. “Toen de collega’s arriveerden, stond de auto al in de brand en bleek de persoon nog in de auto te zitten. Agenten hebben de persoon uit het voertuig gehaald en hebben hem vervolgens aangehouden.”

Het bleek te gaan om een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats. “De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex. Wij doen verder onderzoek in de zaak.” Ondanks dat de brandweer snel op de locatie aanwezig was, konden zij niet voorkomen dat het voertuig afbrandde. Het vuur werd bedwongen met één straal hogedruk.