Terrein afvalbedrijf aan Gideonweg weer vrijgegeven, gevonden ‘projectielen’ bevatten geen explosieven

Het terrein van afvalbedrijf PreZero aan de Gideonweg, pal achter de Euroborg, werd vrijdagmiddag gedeeltelijk ontruimd. Dat gebeurde nadat er meerdere ‘projectielen’ werden aangetroffen. Uit onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek echter dat de ‘projectielen’ geen explosief materiaal bevatten.

Wat er precies is gevonden, wil de politie nog niet bevestigen. De dienst liet wel weten dat het ging om meerdere mogelijke ‘projectielen’. Maar de EOD concludeerde dat de gevonden voorwerpen, die door medewerkers werden omschreven als ‘granaten’ en ’tankmunitie’, geen explosief materiaal bevatten.

Na de vondst werd het gehele terrein ontruimd, in afwachting van de EOD. Ook de bewoners van de flats bij de Euroborg en winkelaars in de supermarkt in het stadion mochten niet aan de kant van PreZero het pand uit. Nadat de EOD was langsgeweest, werd het terrein weer vrijgegeven