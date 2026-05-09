Afgang voor GVAV, dure punten voor Mamio en Oosterparkers

GVAV Rapiditas verloor vanmiddag dik van kampioen Achilles 1894 en is officieus gedegradeerd. The Knickerbockers boekte een zege waardoor de promotiekansen levend gehouden worden. Be Quick, Helpman en Mamio en Oosterparkers pakten belangrijke punten in de degradatiestrijd. Amicitia zette een flinke stap richting de titel.

In de tweede klasse blijft scoren moeilijk voor Gorecht, vanmiddag bleef het thuis tegen nummer drie Alcides op 0-0 steken. In zeven van de laatste acht wedstrijden kwam Gorecht niet tot scoren waardoor de kans op nacompetitie voor promotie nihil geworden is.

Doelpunten vielen er wel bij het duel tussen kampioen Achilles 1894 en hekkensluiter GVAV Rapiditas. Het eindigde daar in 11-1. GVAV kwam nog wel op voorsprong. Doordat het doelsaldo van GVAV enorm veel slechter is dan dat van de concurrenten onderin is degradatie nu zo goed als een feit.

In de derde klasse maakt The Knickerbockers nog kans op de derde periodetitel. Vanmiddag werd thuis met 2-1 gewonnen van DVC Appingedam. TKB staat 1 punt achter NEC Delfzijl in de strijd om de derde periode.

Helpman speelde zich definitief veilig met een 1-0 thuiszege op Corenos. Merijn Klazinga werd de matchwinner.

Be Quick 1887 kan nog in de lijfsbehoud nacompetitie terechtkomen maar deed vanmiddag goede zaken door bij het al gedegradeerde VVG met 5-0 te winnen. Ermin Imelman scoorde twee keer voor de zaterdagafdeling van the Good Old. De voorsprong op nummer 11 CEC bedraagt maar drie punten, dus de Be Quickers moeten nog wel aan de bak.

Omlandia staat nog steeds voorlaatst, een rechtstreekse degradatie plek. Vanmiddag verloor het met 2-0 bij concurrent Hoogezand.

Groen Geel is al kampioen en speelt nog om de ongeslagen status te behouden. Vanmiddag werd bij Veendam 1894 met 1-3 gewonnen. Rob van der Leij maakte er twee.

In de vierde klasse won Lewenborg de topper tegen HFC’15 met 2-1, daarvan staat hier een verslag.

Lycurgus is door de eerste periodewinst verzekerd van deelname aan de nacompetitie, vanmiddag won het thuis met 3-2 van Holwierde.

Mamio en Oosterparkers moesten vanmiddag tegen de onderste twee en hebben de punten nog hard nodig in de strijd tegen afdaling naar de vijfde klasse. Mamio versloeg De Fivel met 3-0. Oosterparkers walste over hekkensluiter Noordwolde heen, 8-2. Patrick Venema en Luciano Carty scoorden beide een hattrick. Mamio en Oosterparkers staan net boven de nacompetitie streep met respectievelijk 1 en 2 punten voorsprong op De Heracliden. Volgende week is de laatste speelronde. Heracliden speelt thuis tegen nummer drie HFC’15, Mamio gaat op bezoek bij het al gedegradeerde Noordwolde en Oosterparkers naar Middelstum dat al veilig is.

In 5E was het een mooi weekend voor Amicitia VMC. Zelf versloeg het LEO met 1-0 en concurrenten Nieuw Roden en Haren verloren waardoor het gat met nummer twee Nieuw Roden nu vier punten is. Bij winst uit tegen nummer drie Haren is Amicitia VMC volgend weekend kampioen. Anders is er een week later een herkansing thuis tegen Gruno.

Haren ging met 5-2 onderuit bij Asser Boys en staat nu vijf punten achter op Amicitia.