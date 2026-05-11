Aardbeving (1.9) bij Appingedam

Bij Appingedam vond maandagochtend een aardbeving plaats. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,9 op de Schaal van Richter.

De beving werd ook in enkele omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI vond de aardbeving plaats op een diepte van 3 kilometer, wat duidt op een ‘geïnduceerde beving’ en dus is veroorzaakt door gaswinning.

Het is de tweede beving van deze maand met een aanzienlijke magnitude. Vorige week donderdag vond een aardbeving plaats bij Zandeweer (1.8) met ongeveer dezelfde kracht.