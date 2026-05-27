Aantal dak- en thuislozen in Stad blijft maar stijgen, aantal buitenslapers neemt sterk toe

Het aantal dak- en thuisloze mensen in Groningen is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Dakloosheid van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Vooral het aantal mensen dat buiten slaapt, groeit sterk.

Het aantal geregistreerde dak- en thuisloze mensen (inclusief de vrouwenopvang) steeg van 945 in 2021 naar 1.514 in het afgelopen jaar. Het aantal mensen dat buiten overnacht in de gemeente Groningen groeide van 125 in 2021 naar 362 in 2025. Volgens de gemeente verblijft nu ruim de helft van de dak- en thuisloze mensen buiten de formele opvang.

Ook verbleven meer mensen zonder vast adres tijdelijk bij familie, vrienden of kennissen (158 in 2021, 289 in 2025) en verdubbelde het aantal mensen dat slechts een postadres had (van 267 in 2021 naar 487 in 2025).

Door al het voorgaande blijft de druk op de opvanglocaties in de gemeente hoog, schrijft het gemeentebestuur aan de raad in een reactie op het onderzoek. Door woningtekort stromen mensen minder snel door naar een eigen woning en tegelijk worden de problemen bij dak- en thuisloze mensen complexer. Combinaties maken tussen zorg en wonen spelen volgens de gemeente ook mee. Volgens het college is alleen meer opvang daarom niet genoeg.

Om een beter beeld van dakloosheid te krijgen, deed de regio Groningen eerder deze maand mee aan de landelijke ETHOS-teldag, samen met zo’n 110 organisaties in Nederland. De resultaten worden op 9 december verwacht.