Aanpak ‘rotte kiezen’ Gelkingestraat voltooid met onthulling gerestaureerde gevel

De restauratie van de historische panden aan de Gelkingestraat in Groningen is afgerond. Concerndirecteur Bert Popken van de gemeente Groningen onthulde vrijdagmiddag de vernieuwde gevel.

De drie geschakelde panden werden gebouwd voor de familie Gelkinge en zijn al lange tijd in gebruik door de Drie Gezusters. Maar de gebouwen raakten de afgelopen decennia in verval. De verf bladderde, kozijnen gingen rotten en vensterbanken brokkelden af. Ook waren de ramen dichtgetimmerd en stond de gevel op sommige plekken scheef. De panden stonden daarom al sinds 2016 in een staalconstructie.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een volledige restauratie van de panden. Het eerste pand werd al eerder opgeknapt. Twee jaar geleden werd bekend dat er een vergunning was verleend voor de restauratie van de twee rijksmonumenten. Maar de zoektocht van de pandeigenaren naar een aannemer verliep niet vlot, waarna de gemeente druk zette achter de restauratie.

De gevels zijn hersteld in een historisch verantwoorde kleurstelling, passend bij de oorspronkelijke uitstraling van de gebouwen. De renovatie sluit aan bij de oorspronkelijke situatie van de panden en familie Gelkinge.