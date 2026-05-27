‘Aanleg fietsbrug Oosterhaven kost geen ligplaatsen voor permanente bewoning’

Foto Andor Heij. Oosterhaven 2024, boten

De aanleg van de nieuwe fietsbrug aan de Oosterhaven gaat niet ten koste van ligplaatsen die bestemd zijn voor permanent wonen, maar wel van ligplaatsen voor recreatieschepen. Dit antwoordt de gemeente op vragen van de fracties van D66 en VVD.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van het plan van het college van B&W om een nieuwe fietsbrug aan te leggen vanwege de toenemende drukte op het fietsnetwerk in de stad. De route langs de kade wordt daarin een belangrijke verbinding tussen de binnenstad en de ontwikkelgebieden Stadshavens en Meerstad. Alternatieve routes langs het Damsterdiep en de Sontweg zijn minder geschikt.

De gemeente heeft bij de aanleg van de fietsbrug gekozen voor een oplossing die de impact op bestaande functies zo klein mogelijk houdt. Er verdwijnen dus enkele ligplaatsen, maar de gemeente gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het realiseren van nieuwe ligplaatsen.