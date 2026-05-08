Aangenaam en redelijk zonnig weekend wordt gevolgd door frisse werkweek

Zaterdag begint vrij zonnig en in de loop van de middag ontstaan stapelwolken, maar er blijft genoeg ruimte voor de zon. Er staat weinig wind, eerst uit het zuidoosten en later meer uit oostelijke of noordoostelijke richting. De temperatuur loopt op naar 18 tot lokaal 20 graden. Zaterdagavond en -nacht koelt het snel af. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af bij minima van ongeveer 6 tot 9 graden.

De wind draait zondag verder naar het noordoosten en neemt iets toe in kracht. Daardoor valt de temperatuur wat lager uit dan op zaterdag. In Groningen wordt het een graad of 15 en de zon laat zich geregeld zien, al trekken ook wolkenvelden over. Later op de dag ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal een lichte bui voorkomen.

In de nacht naar maandag wordt het vrij fris met temperaturen rond 3 tot 5 graden. Daarna wordt het ook overdag duidelijk frisser. Een afwisseling van wolken, zonnige perioden en verspreid enkele lichte buien vormen het weerbeeld. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind liggen de maxima rond 13 graden. Later in de week neemt de kans op buien weer toe en blijft het met temperaturen rond 13 of 14 graden aan de koele kant voor de tijd van het jaar.