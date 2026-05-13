Openbaar vervoer: minder reizigers, meer tevredenheid

Het aantal reizigerskilometers in het openbaar vervoer is vorig jaar met 3 procent gedaald ten opzichte van 2024. Dat blijkt uit de jaarstukken van het OV-bureau Groningen Drenthe.

De daling heeft te maken met de afname van het aantal studenten. Ook de uitval van ritten is nog steeds hoger dan gewenst. Dat had te maken met personeelstekort en materiaalproblemen. Het jaar is afgesloten met een financieel yekort van bijna een half miljoen. Dat is een meevaller, want de begroting ging uit van een tekort van 3,5 miljoen euro.

De klanttevredenheid is wel toegenomen. Klanten gaven het OV een 8. Sinds vorige zomer zijn de treinen van Arriva op het verbouwde hoofdstation met elkaar verboden, zodat men minder hoeft over te stappen. Overstappen op Station Noord of Europapark is nu ook beter mogelijk, zodat de drukte op het Hoofdstation is verminderd. Verder zijn er 54 nieuwe elektrische bussen bijgekomen.

Ondanks de gedane inspanningen heeft het Rijk vorig jaar landelijk geen overeenstemming met de vervoerders kunnen krijgen over de invoering van de Onderwegpas. Daarmee kunnen mensen met een laag inkomen buiten de spitsuren gratis reizen. Het OV-bureau gaat nu onderzoeken of zo’n project wel op regionaal niveau in Groningen en Drenthe ingevoerd kan worden.

De betaalbaarheid van het OV komt de komende jaren wel onder druk. De kosten stijgen sterk door conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne en de korting op de rijksbijdrage voor het reisprodukt voor studenten gaat volgend jaar in werking. Daardoor komt de betaalbaarheid voor de reiziger en overheid extra onder druk. Het gaat om een tekort van landelijk 1,1 miljard euro per jaar. Er is dan ook geen ruimte voor uitbreiding van de dienstregeling.