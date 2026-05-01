1H: Oranje Nassau moet vege lijf redden via nacompetitie, schiettenten bij Be Quick en GRC

Oranje Nassau moet het vege lijf in de eerste klasse H via de nacompetitie zien te redden. De velden van Be Quick en GRC veranderden zaterdagavond in complete schiettenten. Velocitas eindigde als tweede in 1H.

Oranje Nassau speelt nacompetitie tegen degradatie

Oranje Nassau had zaterdagavond in Leeuwarden aan een punt voldoende om zich rechtstreeks te handhaven in 1H. Dan zou ON de Friezen onder zich houden. Maar het mocht niet zo zijn. Blauw Wit’34 won met 1-0.

Blauw Wit begon wat beter aan de wedstrijd, maar gaandeweg de eerste helft waren er ook grote mogelijkheden voor ON, onder andere via Mart Nijhof.

Na rust kwam Blauw Wit in de 53e minuut op voorsprong. ON ging in de achtervolging. Benjamin Cissé, Rick Hansen en invaller Ezra Schrijver kregen kansen op de gelijkmaker, maar de bal wilde er niet in.

Niet alleen Blauw Wit passeerde ON op de ranglijst. Dat deed WVV ook door Heerenveense Boys met 3-0 te verslaan. Daardoor zakte ON naar de elfde plaats. ON is in de eerste ronde van de nacompetitie tegen degradatie vrij. Dan volgt thuis een ontmoeting tegen de winnaar van SWZ Sneek – Gorecht.

Schiettent bij Be Quick 1887

Be Quick won in een open wedstrijd thuis met maar liefst met 7-3 van Drachtster Boys en won daarmee de derde periodetitel. Het was voor des keizers baard, want Be Quick had zich met de derde plek in de reguliere stand al geplaatst voor het toetje.

Be Quick stond al na tien minuten met 2-0 voor. Op aangeven van Robbin van Kooten scoorde Patrick Helbig. De doorgebroken Van Kooten maakte zelf de 2-0. Drachtster Boys kwam terug tot 2-1, maar direct na de pauze verzilverde Vincent Pichel een zelf versierde strafschop. De Friezen kwamen op 3-2, maar toen maakte Be Quick korte metten met Drachtster Boys. Van Kooten, Yoran Cats, Filip Peters en Jesper de Backer scoorden. Drachtster Boys wist ook nog een keer het net te vinden.

Be Quick speelt woensdagavond in de nacompetitie voor promotie eerst thuis tegen ‘herkanser’ DETO uit de vierde divisie D. Zaterdag is de return in Vriezenveen.

Velocitas 1897 eindigt als tweede

Velocitas bleef tweede in 1H op vier punten van kampioen LAC Frisia. Velocitas won thuis met 2-0 van FC Surhuisterveen. De Friezen konden nog rechtstreeks degraderen en hadden dus nog van alles om voor te spelen. Velocitas was echter een maatje te groot en kwam voor rust op voorsprong door Thomas Bats. Na de pauze maakte Mervyn Bos er al vlot 2-0 van. Surhuisterveen speelt nacompetitie tegen degradatie.

Velocitas mag zich in de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie opmaken voor een tweeluik tegen FC Winterswijk, dat in de middenmoot van de eerste klasse G eindigde. Woensdag in Winterswijk en zaterdag in het Stadspark.

Dozijn treffers bij GRC Groningen

GRC Groningen en ASV Dronten schoten op sportpark Corpus den Hoorn met scherp: 4-8. GRC kwam twee keer op voorsprong door Raphael Ngendakumana en Sem Idema. Daarna liep Dronten uit naar 2-5. Melvin Schokker en de naar PKC’83 vertrekkende Noel Buurma scoorden na rust nog voor GRC, maar Dronten maakte er ook nog drie.

GRC was enkele weken geleden al gedegradeerd uit 1H en kreeg daarin zaterdagavond gezelschap van Winsum.