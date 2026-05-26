140 asielzoekers brengen nacht door in tijdelijke nachtopvang Hanzeplaza

Een bus arriveert bij het congrescentrum. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Zo’n 140 asielzoekers zijn maandagavond van Ter Apel naar congrescentrum Hanze Plaza in Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. De nacht van maandag op dinsdag was vooralsnog de laatste waarin de gemeente Groningen noodopvang biedt om het overvolle aanmeldcentrum bij Ter Apel te ontlasten.

Sinds vorige week worden asielzoekers ’s nachts ondergebracht op tijdelijke locaties om te voorkomen dat zij buiten moeten slapen. Eerder sprongen ook Stadskanaal en Gieten bij met tijdelijke opvang.

Groningen deed dat tijdens het afgelopen Pinksterweekend. In de nacht van zondag op maandag ging het om 126 mensen en de nacht ervoor 107. Waar de asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag terechtkunnen, is nog niet bekend.