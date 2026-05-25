126 asielzoekers slapen in Hanzeplaza, tijdelijke nachtopvang nog één nacht beschikbaar

De nacht van maandag op dinsdag is voorlopig de laatste waarin de gemeente Groningen het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ontlast met tijdelijke nachtopvang in Hanzeplaza. In de nacht van zondag op maandag sliepen 126 mensen in het congrescentrum.

Dat zijn er ruim twintig meer dan de eerste nacht in het Pinksterweekend (105 mensen), laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten aan verschillende media. Komende nacht gaan er hoogstwaarschijnlijk opnieuw meerdere bussen uit Ter Apel naar Hanzeplaza. Maar voor de nacht van dinsdag op woensdag is nog onduidelijk waar asielzoekers kunnen worden opgevangen.

Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel sinds vorige week vol is, moeten sommige asielzoekers de nacht buiten in het gras doorbrengen wanneer tijdelijke locaties als die in Hanzeplaza geen soelaas bieden. Meerdere noordelijke gemeenten schoten Westerwolde daarom de afgelopen dagen te hulp. Stadskanaal, Gieten en Amsterdam gingen Groningen voor. Wethouder Manouska Molema maakte zaterdagochtend bekend dat de nachtopvang voor maximaal 175 personen kon bieden in Hanzeplaza, in de hoop dat er tijdens het lange pinksterweekend een meer structurele oplossing zou komen.

Maar die is volgens het Rode Kruis dus nog steeds niet gevonden. De hulporganisatie smacht nu, zo stelt de organisatie, naar een plek voor weken of maanden waar mensen ook overdag kunnen blijven, omdat mensen die heen en weer worden gebracht fysiek en mentaal uitgeput zouden zijn.