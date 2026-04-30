Zwitserse international Killian Martin gaat Donar versterken

Donar heeft een vervanger gevonden voor Dane Erikstrup, die de club afgelopen week heeft verlaten. Het gaat om de Zwitserse international Killian Martin.

Martin is een 28-jarige power forward, 2 meter 04 lang, afkomstig van BCC Nyon. Die club verloor onlangs de kwartfinales van de Zwitserse play-offs. Daarom is Martin nu per direct beschikbaar. Hij speelde dit seizoen 27 wedstrijden en was goed voor gemiddeld 18 punten en 7 rebounds.

Kylian Martin zegt: “Ik kijk er naar uit om aan te sluiten bij het team en het seizoen af te maken in Groningen en te gaan vechten voor de titel. Ik kan niet wachten om alle fans te ontmoeten.” Manager Stefan Mladenovic van Donar is blij met zijn komst: “Killian is een wedstrijdfitte speler met Europese ervaring. Als Europeaan is hij direct speelgerechtigd, dus zal hij aanstaande zondag al zijn debuut maken in de thuiswedstrijd tegen Filou Oostende.”

Dane Erikstrup, de man die Martin vervangt, heeft Donar verlaten vanwege een positieve dopingtest, vorige maand.