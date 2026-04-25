Zwembad Ten Boer begint nieuw seizoen met stralend zonnetje: “We zijn los”

Zwembad De Blinkerd in Ten Boer is zaterdag begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de eerste dag namen tientallen mensen direct een duik in het water.

“Je kunt gerust zeggen dat deze dag bij veel mensen al geruime tijd rood omcirkeld stond in de agenda”, laat een woordvoerder van het zwembad weten. “Vandaag was het dan eindelijk zover. In de ochtend waren de leden van de zwemclub als eersten aan de beurt. Hoewel de zon zich toen nog achter de wolken verstopt hield, maakte de watertemperatuur van 24 graden veel goed. Vanaf 11.00 uur mocht iedereen gratis naar binnen, en tegen die tijd was de bewolking zo goed als verdwenen.”

Voorbereidingen

De afgelopen weken is er hard gewerkt om het bad klaar te stomen. Eind maart werd het diepe bad leeggepompt voor een grondige schoonmaakbeurt van de wanden en vloeren. Ook de groenploeg is rondom het bad druk geweest met snoeiwerk en het verwijderen van onkruid. “Het zwembad en de speelweide liggen er momenteel tiptop bij. Wel volgen er nog enkele werkzaamheden; zo krijgt de vloer van het spraypark volgende week een nieuwe coating. Ook vertoont de hoge duikplank technische gebreken, waardoor deze voorlopig afgesloten blijft tot het herstel is afgerond.”

Regiofunctie

De Blinkerd bestaat dit jaar 58 jaar en vervult een belangrijke rol voor Ten Boer en de omliggende dorpen. Sinds 2016 wordt het bad geëxploiteerd door stichting BES. Dit gebeurde nadat de toenmalige gemeente Ten Boer de exploitatie wilde beëindigen en inwoners opstonden om het bad in eigen beheer te behouden. Toenmalig wethouder Peter Heidema (CDA) noemde dit destijds een initiatief dat “helemaal in deze tijd past”. Dat die aanpak succesvol is, bleek wel uit de cijfers van vorig jaar, toen het zwembad ongeveer 30.000 bezoekers trok.

Op deze eerste zaterdag trok het zwembad zo’n honderd liefhebbers. “Rond het middaguur hadden zich al vijftig zwemmers aan de poort gemeld. Zij genoten zichtbaar van hun eerste duik van het seizoen. We hopen dat de rest van het jaar net zo mooi verloopt.” Zondag is het zwembad geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Dezelfde openingstijden worden gehanteerd op Koningsdag.