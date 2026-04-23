Zuiderweg Hoogkerk komende woensdag gestremd

De Zuiderweg in Hoogkerk is op woensdag 29 april van 07.00 uur tot 16.00 uur in zuidelijke rijrichting dicht voor autoverkeer. De afsluiting is nodig voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitskabels die vorig jaar zijn gelegd.

Het gaat om het wegvak vanaf de Jan Ensinglaan tot de Johan Dijkstralaan. Fietsers kunnen in beide rijrichtingen langs het werkvak.

Lijnbussen en nood- en hulpdiensten kunnen het werkvak ook in beide rijrichtingen passeren, onder begeleiding van aanwezige verkeersregelaars.