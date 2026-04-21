Nieuwe zorgen over zeldzame wintereik bij Sterrebos: “Pad moet smaller voor ademruimte”

De wintereik staat nu in het midden van een pad en dreigt te moeten verdwijnen. Foto: ingezonden

Er zijn nieuwe zorgen over de zeldzame wintereik in het Zuiderplantsoen bij het Sterrebos. Hoewel de boom vorig jaar werd gered van de kap, lijkt de huidige inrichting van het wandelpad de eik geen goed te doen.

“Als buurtbewoners houden we de wintereik nauwlettend in de gaten”, vertelt Frank Niemeijer. “Afgelopen week keken we omhoog, en toen zagen we toch zeker een stuk of negen dode takken. Het gaat weliswaar om takken met een niet al te grote diameter, maar toch maken wij ons nu zorgen.” Dat de takken dood zijn valt in deze periode extra op: alles komt tot bloei. “En bij deze takken gebeurt er niets.”

Zeldzaam

Over de wintereik is het afgelopen jaar al veel gezegd en geschreven. Vorig jaar dreigde de boom gekapt te gaan worden. Buurtbewoners en ook de Bomenridders lieten vervolgens van zich horen. Met name omdat de wintereik, in tegenstelling tot de zomereik, zeldzaam is in ons land. Jan Pieter Janse van de Bomenridders liet toen weten: “Van de inheemse eiken is meer dan 95 procent zomereik en minder dan vijf procent een wintereik. Wintereiken vind je met name op arme zandgronden in het midden, zuiden en oosten van het land. En je vindt er dus ook eentje aan de noordzijde van het Sterrebos, bij de Waterloolaan.”

Hoewel de boom na protesten van omwonenden en de Bomenridders mocht blijven staan van wethouder Philip Broeksma (PRO), staat de eik inmiddels ingeklemd in een dik pakket halfverharding. Volgens de buurtbewoners is de huidige oplossing, waarbij het pad rondom de boom is gelegd, verre van ideaal. Het verharde pad is zo’n dertig centimeter dik. Hoewel de gemeente stelt dat het materiaal water doorlaat, trekken bewoners dat in twijfel. “Wij hebben het idee dat regenwater wegstroomt in plaats van naar de wortels trekt”, aldus Niemeijer.

De Bomenridders sluiten zich daarbij aan en stellen dat de kroon van de boom gerespecteerd had moeten worden. Dat betekent dat een gebied van anderhalve meter rondom de stam vrij moet blijven van verharding om de boom gezond te houden. Nu is dat slechts een klein cirkeltje aarde.

Pleidooi voor een smaller pad

Het voorstel van de buurt is simpel: maak het pad minder breed. “Moet het pad echt zo breed zijn als nu?” vraagt Niemeijer zich af. Volgens hem kan het pad makkelijk worden versmald zonder de regelgeving voor rollators en kinderwagens te schenden. Bovendien blijkt het pad in de praktijk, in tegenstelling tot in de beginperiode, nauwelijks door fietsers te worden gebruikt; zij kiezen vaak voor een andere route. Het voorstel voor een versmalling is ingediend bij de gemeente, maar een reactie bleef tot dusver uit.

Lichtpuntjes voor biodiversiteit

Ondanks de zorgen is er ook positiviteit. Een door Extinction Rebellion (XR) aangelegde beschermwal met inheemse struiken en bloemen en een actie waarbij er eerder zonnebloembollen gezaaid zijn, begint vruchten af te werpen. De plek trekt inmiddels veel vlinders en insecten aan. De gemeente heeft de bewoners bovendien verzekerd dat dit stukje kruidenrijk groen, in tegenstelling tot incidenten elders in de stad, niet zomaar gemaaid zal worden. “Op dat punt zijn we een beetje gerustgesteld”, besluit Niemeijer.

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte vorig jaar een reportage over het onderwerp: