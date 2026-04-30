Zörgbuusboukje helpt zorgorganisaties met communicatie in het Gronings

In aanloop naar de Dag van de Zorg op 12 mei wordt in Groningen een bijzonder initiatief onder de aandacht gebracht: het Zörgbuusboukje.

Deze compacte vertaalgids van het Nederlands naar het Gronings is ontwikkeld door Erfgoed in Groningen en ondersteunt zorgverleners én zorgorganisaties bij het verbeteren van de communicatie met patiënten in de regio. Het Zörgbuusboukje is in handzaam A6-formaat gemaakt en voor 2 euro 50 te bestellen via de webshop van Erfgoed in Groningen.

“Het Zörgbuusboukje, of kortgezegd: Zörgboukje, is bedoeld voor alledaagse zorgsituaties en richt zich met name op jongere zorgverleners die het Gronings minder goed beheersen,” zegt Fieke Gosselaar, streektaalconsulent bij Erfgoed in Groningen. “Het boekje bevordert begrip, vertrouwen en nabijheid in de zorg door het gebruik van streektaal te stimuleren.” Begin dit jaar werd het Zörgboukje gelanceerd bij het Alfa-college, aan de eerstejaars studenten Verzorgende IG en Verpleegkunde. Komende maand sluit het Noorderpoort zich hierbij aan.

In kwetsbare situaties vallen mensen vaak terug op hun moedertaal. Juist dan kan het spreken of begrijpen van het Gronings een groot verschil maken. Het Zörgbuusboukje helpt zorgverleners om op een eenvoudige manier beter aan te sluiten bij de taal en beleving van patiënten. Het gaat om zinnen als: “Hou gaait t vandoag?” of “Woar hest verlet om?”