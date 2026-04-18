‘Zondag wisselend bewolkt en een enkele bui, maandag waterkoud’

Klein Geaderd Witje - Foto: Joris van Tweel

De bewolking overheerst de komende dagen. Zowel op zondag als maandag is er kans op buien en is het aan de frisse kant. Vanaf dinsdag keert de zon echter terug en gaan de temperaturen gestaag omhoog.

Zondag begint de dag met kans op mistbanken. In de ochtend wisselen opklaringen en bewolkte perioden elkaar af, terwijl er in de middag kans is op een enkele bui. Bij een matige wind uit noordnoordwestelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 10 of 11 graden. In de nacht naar maandag zijn er heldere perioden en daalt de temperatuur naar zo’n 3 of 4 graden.

Waterkoude maandag

Op maandag heeft de bewolking de overhand. In de ochtend kan de zon zich nog even laten zien, maar in de middag volgen er buien. De wind komt aanvankelijk uit het noordwesten, maar draait gedurende de dag naar het noordoosten. Met maximaal 8 of 9 graden doet de temperatuur een stapje terug en zal het voor het gevoel waterkoud zijn.

Zon keert terug

Dinsdag en woensdag blijft het droog. De zon krijgt alle ruimte en de temperatuur klimt eindelijk weer omhoog. Op dinsdag kan het 12 of 13 graden worden, en op woensdag bereiken we mogelijk de 14 graden. De nachten blijven echter helder en fris, waardoor er kans is op grondvorst.