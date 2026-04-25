‘Zondag ruimte voor de zon, Koningsdag veel bewolking’

De zon krijgt op zondag veel ruimte. Op Koningsdag overheerst de bewolking en zal het vrij fris aanvoelen.

Zondag begint de dag met zonneschijn. In de ochtend is er wel wat sluierbewolking of lichte bewolking mogelijk. Het blijft droog. Later op de dag overheerst de zonneschijn. Bij een zwakke wind uit noordelijke richting wordt het 11 of 12 graden. In de nacht naar Koningsdag is het helder. De wind draait naar het noordoosten en is zwak. De minimumtemperatuur ligt rond de 2 graden. Lokaal is grondvorst mogelijk.

Op Koningsdag begint de dag met zon, maar weldra neemt de bewolking toe. Het is half tot zwaar bewolkt, waarbij de zon niet veel ruimte lijkt te krijgen. Het blijft wel droog. De wind is zwak en komt uit noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 of 10 graden.

Dinsdag wordt zonovergoten. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het dan 14 of 15 graden. Ook op woensdag krijgt de zon alle ruimte. Dan kan het opnieuw 15 graden worden.