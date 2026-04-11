‘Zondag perioden met zon, maandag bewolkt en lichte regen’

Zonovergoten voorjaarsdagen zitten er de komende dagen nog niet in. Wel zit de temperatuur in de lift waarbij het elke dag iets warmer wordt.

Zondag begint de dag met wat lichte bewolking, maar weldra breekt de zon door. In de middag trekt de lucht weer dicht, mogelijk in de avond gevolgd door een buitje. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 12 of 13 graden. In de nacht naar maandag is het eerst wisselend bewolkt, maar naarmate de nacht vordert neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden.

Op maandag overheerst de bewolking. Met name in de middag en avond komen er perioden met lichte regen voor. Bij een zwakke wind uit noordelijke richting ligt de maximumtemperatuur dan op 11 graden. Op dinsdag laat de zon zich weer vaker zien. In de ochtend krijgt de zon veel ruimte, in de middag kan er wat bewolking voorkomen. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het dan 13 graden. Op woensdag kan het mogelijk 14 of 15 graden worden. Er zijn dan perioden met zon, maar er is ook bewolking. Het blijft droog. De wind is dan zwak en komt uit zuidoostelijke richting.